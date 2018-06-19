В России изменили порядок распределения субсидий авиаперевозчикам

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Дмитрий Медведев подписал указ, однако названия российских компаний намеренно скрыли.

Премьер-министр РФ подкрепил подписью новый порядок распределения субсидий авиаперевозчиками. В России изменили правила, но какие компании смогут получить больше финансовой поддержки, точно не известно. В официальном документе не говорится, кто именно сможет получить дополнительную финансовую поддержку от государства.

«Подписанным постановлением в правила внесено изменение», - рассказали в правительстве.

Причиной такого решения стала необходимость своевременного использования бюджетных средств на субсидирование авиаперевозок по популярным направлениям. В этом году период перераспределили неиспользование средства ранее, чтобы обеспечить россиянам бесперебойный период доступа к авиаполетам по России и за ее пределами.