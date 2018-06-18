В Омске будут курсировать 150 новых ПАЗа с кондиционерами

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Комфортные автобусы предназначены для инвалидов и мам с колясками, называются они «Вектор NEXT». Ситуацию прокомментировал Вадим Кормилец, исполняющий обязанности главы департамента транспорта Омска.

В Омске с августа-октября будут курсировать 150 новых ПАЗа, которые снабжены кондиционерами. Городская мэрия закупает общественный транспорт для граждан с ограниченными физическими возможностями и женщин с колясками.

Как информирует Вадим Кормилец, автобусы «Вектор NEXT» уже знакомы жителям Омска, такой транспорт призван для комфортного передвижения по городу маломобильных пассажиров. ПАЗы соответствуют экостандарту EURO-5. Их первая партия поступит в областной центр не позже 1 сентября, еще две партии ожидаются в сентябре и октябре.