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Из Ростова в Аксай построят дополнительную дорогу

Сегодня, 15:59

Магистраль призвана разгрузить в период отпусков трассу М-4 «Дон».

Власти Ростовской области намерены улучшить транспортную инфраструктуру в регионе. С этой целью из Ростова в Аксай построят новую дополнительную дорогу. Как сообщил министр транспорта области Андрей Иванов, в данное время года трасса м-4 «Дон» является чрезвычайно загруженной. В период отпусков здесь наблюдается большой трафик, в связи с чем, идёт большая нагрузка на магистраль. В данный момент через неё проходит в три раза больше транспорта, чем предусмотрено проектной документацией. В этой связи планируется открыть дополнительные пути сообщения, в том числе и магистраль «Ростов – Аксай».

Ране мы писали, что блогер раскритиковал строительство дорог в Забайкалье. Молодой человек отметил, что на магистраль выделили из бюджетов разных уровней порядка 700 миллионов рублей, но строители всё равно делают работу некачественно.

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