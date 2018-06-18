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Блогер раскритиковал строительство дорог в Забайкалье

Сегодня, 14:57

Лидер мнений заметил, что качество выполняемых работ, несмотря на финансирование, не выдерживает никакой критики.

Блогер Павел Пилот рассказал на своей странице в Facebook, как строятся дороги в Забайкалье. Пользователь наглядно описал реконструкцию магистрали «Улан-Удэ-Романовка-Чита», на которую выделили 700 миллионов рублей. Он отметил, что этих денег дорожникам оказалось недостаточно и они запросили дополнительное финансирование весной этого года.

Вместе с тем строительство дорог на данном участке осуществляется с нарушением существующих норм и стандартов. Асфальт укладывается на болоте с «весьма хлипкой подсыпкой». Блогер раскритиковал ответственных за осуществление работ лиц, заявив, что строительство вызвало у него недоумение. Также он заметил, что рабочие сняли старый асфальт на одном из участков и уложили его на объездной дороге.

Ранее мы писали, что под Омском асфальт «похоронили» в лужах. Местные жители заметили, что после дождя дорожники принялись рассыпать на проезжей части материалы для ремонта дорог.

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