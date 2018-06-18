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В Москве одновременно откроют 7 станций метро

Сегодня, 13:58

Это участок Калининско-Солнцевской линии, начиная от «Раменки» до «Рассказовки». Открытие намечено на август-сентябрь 2018 года, об этом информирует Марат Хуснуллин, замглавы Москвы по делам строительства.

По словам Хуснуллина, в Москве одновременно откроют к эксплуатации 7 станций метро, таких масштабов строители не сдавали за последние 20 лет. Отмечается, что станции установлены от «Раменки» до «Рассказовки».

Чиновник рассказал, что протяжность участка на 14 километров и количество станций представляют основную сложность для специалистов по постройке метрополитена. В рамках строительных мероприятий в Москве в 2018 году власти намерены ввести в рабочее состояние 20 станций, восемь уже готовы, еще семь сдадут к сентябрю месяцу.

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