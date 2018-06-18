Трутнев: Строительство моста на Сахалин зависит только от Путина

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Никто другой не может принять такое решение, как объяснил полпред российского президента на Дальнем Востоке. Политик уверяет, что другие инфраструктурные проекты в регионе также могут осуществиться после оценки экономической целесообразности.

Юрий Трутнев заявил, что строительство моста на Сахалин зависит только от Владимира Путина, который в данный момент имеет возможность ознакомиться со всеми нюансами процесса. Также глава государства одобрит или отклонит другие предложения, касающиеся создания транспортных коридоров и других объектов в регионе.

Сообщается также, что среди возможных для реализации проектов рассматривается не только Сахалинский мост, речь идет и о развитии Северного морского пути, и о создании транспортного коридора в Приморье.