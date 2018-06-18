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Собянин планирует убрать автобусные турникеты к сентябрю 2018 года

Сегодня, 12:57

Московский мэр заявил о готовности установить валидаторы для обеспечения безтурникетного входа. Об этом он заявил при передаче новых автобусов городу.

Сергей Собянин планирует обеспечить автобусы новыми валидаторами в количестве 2-3 тысяч. Мэр хочет убрать автобусные турникеты к сентябрю 2018 года. Для этого необходимо поставить правильные задачи для реализации данного проекта.

Мэр отметил, что многому надо учиться, ведь валидаторами не оборудовано большинство автотранспортных средств. При поддержке со стороны водителей Собянин обещает реализовать данный план.

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