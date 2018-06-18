В Нижнем Новгороде во время ЧМ-2018 образовались многокилометровые пробки

Сегодня, 12:14

Трафик на дорогах Нижнего Новгорода парализован еще с 7:00. Об этом стало известно из сервиса Яндекс.Пробки.

Многокилометровые пробки образовались во время ЧМ-2018 на площади Горького, Молитовском мосту, Московском шоссе, метромосту и Комсомольском шоссе. Скорость на этих участках составляет не более 7 км/час.

Улицы рядом со стадионом «Нижний Новгород» перекрыли из-за проведения матча Швеция-Южная Корея. Именно прилегающие улицы были перекрыты, в связи с этим образовалась сложная транспортная ситуация.

Канавинский мост закрыли не только для всех транспортных средств, но и для пешеходов. Площадь Минина и Пожарского, Георгиевский и Зеленский съезды, переулок Музейный, улица Варварская также будет закрыта до 20 июня. Множество улиц будут перекрыты частично.

Напомним, матч между Южной Кореей и Швецией состоится 18 июня в 15:00.