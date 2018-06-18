Аэропорт Платов в Ростове впервые принял Boeing 777

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Лайнер привёз в донскую столицу футбольных болельщиков из Швейцарии и Бразилии.

Впервые в истории ростовского аэропорта Платов он принял самолёт Boeing 777. Это самое большое воздушное судно, которое совершало посадку в новой воздушной гавани в Ростове. Отмечается, что речь шла о внутреннем рейсе из Санкт-Петербурга. На борту лайнера были футбольные болельщики из Швейцарии и Бразилии, которые прилетели поддержать свои сборные на матче ЧМ-2018.

Как известно, модель Boeing 777-300ER рассчитана на перевозку 21 пассажира бизнес-класса и 436 эконом класса. Традиционно данное воздушное судно в Платове встречали водной аркой. Отмечается, что воздушная гавань способна принимать самые современные самолёты с самыми большими размахами крыльев.

Ранее мы писали, что в Польше возведут самый крупный аэропорт в Европе. После ввода в эксплуатацию воздушная гавань сможет быть ориентирована на пассажиропоток, равный 100 миллионам пассажиров в год. Соответствующий указ подписал президент Анджей Дуда.