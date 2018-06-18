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В Казани трехмерная «зебра» напугала водителей и гаишников

Сегодня, 11:04

Креативный пешеходный переход чиновники признали «опасным».

В Казани на одной из улиц появилась трёхмерная «зебра», которая, впрочем, не смогла прижиться в городе. Как оказалось, она серьёзно напугала водителей и гаишников. Разметка настолько выглядела правдоподобно, что многие автомобилисты действительно решили, что на проезжей части установлены бетонные блоки.

Очевидцы утверждают, что водители, увидев 3D-«зебру», применяли экстренное торможение, поскольку принимали её за препятствие на дороге. Как оказалось, креативный подход к обеспечению безопасности пешеходов решили проявить два местных художника-граффитиста. При этом все нововведения были согласованы с властями. В то же время в ГИБДД посчитали, что данная инициатива является опасной и менее чем за сутки закрасили её.

Ранее мы писали, что в Саратове появился бесполезный пешеходный переход «в никуда». Очевидцы показали на фото, как выглядит данная «зебра».

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