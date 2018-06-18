«Что-то да нарушишь»: Противоречие в дорожных знаках смутило водителей Новокузнецка

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Непонятное сочетание указателей вынуждает автомобилистов нарушать ПДД.

В Кемеровской области едва не возник транспортный коллапс из-за путаницы с регулированием дорожного движения. Противоречие в дорожных знаках на улицах Новокузнецка наделало шума в местных социальных сетях. Поводом тому послужило размещение указателей у дома № 48 на улице Циолковского. Один из них говорит, что движение осуществляется в одностороннем направлении, запрещая тем самым выезд на проезжую часть, второй же велит водителям выехать на встречную полосу дороги с односторонним движением. Водителей смутило такое сочетание знаков. Автомобилисты считают, что в такой ситуации «что-то да нарушишь». В то же время некоторые горожане прояснили, заметив, что подобные меры были предприняты временно на период легкоатлетического забега.

Ранее мы писали, что дорожная разметка вводит волгоградцев в заблуждение. Горожане выражают свою непонимание инициативой дорожных служб.