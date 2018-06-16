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В Туле ожидают поставки двадцати трамваев из Москвы

Сегодня, 21:41

Первые три вагона уже отправились из столицы и прибудут к месту назначения в скором времени. По словам администрации города, их транспортировка будет осуществляться поэтапно.

В Туле в данный момент ожидают поставки двадцати трамваев, которые город примет в дар из Москвы. Соответствующее распоряжение было подписано, а председатель правительства региона Юрий Андрианов подтвердил, что вагоны будут получены в несколько этапов.

Также известно, что введение трамваев модели 71-619КТ 2004-го, 2005-го и 2006-го годов выпуска в эксплуатацию также произойдет постепенно. Первыми в рейс выйдут именно те три трамвайных вагона, поставка которых ожидается ответственными органами департамента транспорта.

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