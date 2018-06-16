VistaNews.ru


В 2018 году начнут курсировать двухэтажные поезда «Москва-Калининград»

Сегодня, 10:04

РЖД остается согласовать данный вопрос с Литвой, по чьей территории предстоит «стучать» фирменным составам.

Двухэтажные поезда «Москва-Калининград» предоставят пассажирам дополнительный комфорт, выведя РЖД на новый уровень перевозок. Курсировать через Литву суперсовременные составы начнут в 2018 году, России лишь остается согласовать маршрут с Вильнюсом.

Новые поезда РЖД оборудованы Wi-Fi, биотуалетами, кондиционерами и прочими современными удобствами. Для строительства вагонов использовались экологически чистые материалы.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Через Сызрань будут ходить ежедневные пассажирские поезда в Казань

Фиолетовая ветка метро получит 33 поезда «Москва»

Пассажир вез живую змею в поезде «Москва-Калининград»

Главное за неделю

В Зимбабве гоблины-насильники массово нападают на женщин

Местная газета сообщает, жителей зимбабвийского Кордней Парка тероризирует гоблин по имени Майк Магобола, который собрал банду...

Видео «белой акулы-дельфина» в Приморском крае взорвало соцсети

Неожиданные гости нагрянули к рыбаку, который к своему несчастью едва не стал...

В США пробуждается мощнейший вулкан

 Местные жители штата Нью-Мексико обратили внимание на странную воронку,...

Пентагон: NASA получило сигнал SOS от инопланетян

Минобороны США придало огласке секретные сведения ученых, расшифровавших...

"Назло бывшему": Бузова беременна от тайного любовника

Звезда выстраивала "иллюзию счастья" после громкого развода с Тарасовым. Теперь...

Рекомендуем