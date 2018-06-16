В 2018 году начнут курсировать двухэтажные поезда «Москва-Калининград»

Сегодня, 10:04

РЖД остается согласовать данный вопрос с Литвой, по чьей территории предстоит «стучать» фирменным составам.

Двухэтажные поезда «Москва-Калининград» предоставят пассажирам дополнительный комфорт, выведя РЖД на новый уровень перевозок. Курсировать через Литву суперсовременные составы начнут в 2018 году, России лишь остается согласовать маршрут с Вильнюсом.

Новые поезда РЖД оборудованы Wi-Fi, биотуалетами, кондиционерами и прочими современными удобствами. Для строительства вагонов использовались экологически чистые материалы.