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В Ростовской области до конца года введут единый проездной билет

Сегодня, 07:56

Новшеством смогут воспользоваться не только пассажиры городского общественного транспорта. Жители пригорода, которые ежедневно пользуются электричкой, тоже смогут оценить новшество.

В Ростовской области до конца года введут единый проездной билет, который даст право проезда по городам региона на всех видах муниципального транспорта, а также на пригородных поездах. По словам специалистов областной администрации, такая система позволит жителю пригорода приехать в Ростов-на-Дону и далее добираться на работу, не тратя лишние средства на покупку проездных билетов.

В настоящее время уже почти месяц в тестовом режиме работает система перевозок в аэропорт «Платов» при помощи скоординированных во времени рейсов пригородного железнодорожного транспорта и автобусов нескольких компаний-перевозчиков. Специалисты отмечают, что такая модальная система сокращает время, потраченное на дорогу почти в два раза. Единый проездной позволит еще больше оптимизировать маршруты жителей региона.

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