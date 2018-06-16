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В Москве до понедельника закрылись вестибюли четырех станций метро

Сегодня, 07:25

Поезда столичной подземки перестанут развозить пассажиров по станциям «Третьяковская» и на участке между «Кунцевой» и «Киевской» до 05:30 18 июня в связи с ремонтными работами.

До понедельника в вестибюле станции «Третьяковская» над лестничным сходом будет проходить монтаж металлоконструкции навеса. Дабы избежать неудобств, администрация подземки рекомендует воспользоваться «Новокузнецкой» станцией. До понедельника также в Москве закрылись вестибюли станций метро «Кунцевая» и «Киевская». В 05:30 18 июня поезда вновь начнут курсировать в привычном режиме.

В период с 18 по 22 июня ремонтные работы настигнут «Марьино», «Люблино» и «Новогиреево». О закрытии четырех станций подземки оповестили волонтеров, предупредивших о проблемах в работе метро гостей ЧМ-2018.

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