«Саратовские авиалинии» вернули клиентам деньги почти за 30 тыс билетов

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В продолжение скандала с лишением саратовской авиакомпании лицензии на авиаперевозки, на первый план выходит финансовая составляющая. Несостоявшиеся пассажиры заплатили за билеты более 169 миллионов рублей.

В настоящее время «Саратовские авиалинии» вернули клиентам деньги почти за 30 тысяч билетов. Работа в этом направлении продолжается, ведется точный подсчет нереализованных вылетов. Однако жители области недовольны тем, что авиакомпания начала выплаты только после многочисленных жалоб и вмешательства в ситуацию регионального Роспотребнадзора. Как сообщают сотрудники контролирующего ведомства, ими было обработано более полутысячи обращений на «горячую» линию.

С четверга Роспотребнадзор открыл представительство в терминале «Саратовских авиалиний». В свою очередь, сам авиаперевозчик не намерен регистрировать новую компанию на прежней базе. После февральской авиакатастрофы, по вине экипажа, новая компания будет подавать заявку о сертификате не ранее, чем через несколько месяцев.