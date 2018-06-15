Работу метро продлят на два часа ради матча Россия – Египет

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Питерский метрополитен будет функционировать до двух часов ночи. Однако работать будут не все вестибюли.

Работу метро в ночь с 19 на 20 июня продлят на два часа ради матча Россия – Египет. Напомним, игра состоится в культурной столице России на стадионе «Санкт-Петербург». Пассажирские перевозки продлили с целью обеспечения местным и приезжим болельщикам своевременной доставки домой.

Однако работать будут не все вестибюли. Например, если станция состоит из двух, то работать, вероятнее всего, будет только один. Ранее сообщалось, что в дни поздних матчей ЧМ – 2018 в городе временно отменят разведение мостов. Это сделано с целью обеспечения болельщиков бесперебойным транспортным сообщением. Болельщики смогут передвигаться по мосту до трех часов ночи.

Стало известно, что Владимир Путин не будет присутствовать на матче российской сборной с Египтом. Отсутствие главы государства объясняется его отъездом в Минск на заседание.

Напомним, вчера прошел первый матч между сборными России и Саудовской Аравии. Команда «хозяев» мундиаля одержала победу со счетом 5:0.