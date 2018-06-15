Приложение «Яндекс.Такси» оснастили переводчиком для общения с иностранцами

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Для проведения ЧМ-2018 и созданию всех условий для гостей чемпионата разработчики усовершенствовали приложение «Яндекс.Такси». Теперь водителю не придется отвлекаться от дороги и свободно общаться с иностранными клиентами.

Специально для удобства футбольных болельщиков, которые прибыли на Чемпионат мира по футболу в нашу страну, разработчики «Яндекс.Такси» создали технологию, которая объединила его с «Яндекс.Переводчик». Такое объединение позволит водителю не отвлекаясь от дороги свободно общаться с иностранными пассажирами. Такая функция постепенно начнет появляться у всех пользователей данного приложения.

Разработчика рассказали, что при помощи таких изменений можно будет уточнить место посадки пассажиров и путь их следования. Водитель просто должен занести в настройки необходимый ему язык из предложенных 95 предложенных. Для этого использовалась новейшая технология по распознаванию речи, что не отвлекает водителя такси от дороги. Также технология в "Таксометре" переводит и озвучивает написанный пользователем ответ, что позволяет оставаться на связи со своим пассажиром.

Напомним, что первый домашний чемпионат мира проходит в России с 14 июня по 15 июля в 11 городах.