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Житель Липецка хочет сделать проезд бесплатным

Сегодня, 11:22

Местный житель предложил сделать проезд в общественном транспорте Липецка бесплатным, однако только дважды в год. Со своей идеей он обратился в мэрию города.

Павел Жидков выдвинул мысль о том, что было бы хорошей традицией ввести бесплатный проезд в честь Дня города и Дня Победы. Также уточнил о времени последнего рейса – до последнего пассажира.

31 мая этого года начальник управления города Липецка, Киреев, выдал указ о повышении тарифов на общественный и коммерческий транспорт. С 1 июля, когда закон вступит в силу, один проезд за наличные будет стоить 22 рубля, а с использованием электронной карты – 17 рублей. Связана ли идея Жидкова с новым законом – пока неизвестно.

Однако предложение инициативного гражданина все же может стать реальностью. При наборе 500 откликов жителей, мэрия все же рассмотрит этот вопрос. У идеи есть шанс до 15 июля.

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