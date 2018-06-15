Станция «Лужники» в дни матчей ЧМ-2018 будет работать бесплатно

Сегодня, 10:23

Московское метро изменило график движения поездов на время матчей. Турникеты будут открыты, пассажиры смогут проходить без билетов.

Сообщается, что за несколько часов до игры со станции выйдут все пассажиры, во время матча станция «Лужники» будет работать как обычно, а после события транспорт будет работать только для входа, то есть, с него можно будет уехать в любой район города. Подчеркивается, что станция будет открыта для бесплатного посещения. Администрация уберет турникеты для большего пассажиропотока. Ранее сообщалось, что Московское метро побило рекорд по количеству пассажиров за день. Известно, что станция «Лужники» приняла около 50 тысяч пассажиров во время первого матча. Также администрация города запустила максимальное количество транспорта, чтобы разгрузить дороги, учитывая наплыв туристов и болельщиков.