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Красноярская школьница рассказала, как сделать дороги вечными

Сегодня, 08:49

Как и многие россияне, девушка обеспокоена качеством дорог своего города. Разобраться, почему асфальт так быстро крушится, Юля решила как будущий инженер.

Юлия обучается в инженерно-техническом направлении в школе №22 в Красноярске. Девушка рассказала, что согласно ее исследованиям, она сможет сделать дороги вечными. Красноярская школьница предложила внести изменения в технологию ремонта дорог. По мнению Юлии, если поменять глинистую основу с плоской на конусообразную, то дорожное покрытие сможет служить намного дольше. При движении автомобилей по такому покрытию, шины сцепляются с асфальтом, образуя ядро уплотнения. Таким образом, движение транспорта не будет вредить асфальту. По мнению юного инженера, подобный метод может быть полезен при ремонте любой дороги.

Особенно эффект от такого нововведения будет заметен на трассах с высокой загруженностью. Затраты на ремонт покрытия сократятся на 50-80%, ведь дороги не придется ремонтировать каждые два года. Проект Красноярской школьницы уже оценили ученые «Сибирской техносалон», «Инженерная лига» и «Космотех». Девушка не собирается останавливаться на достигнутом, и в будущем хочет воплотить проект в жизнь.

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