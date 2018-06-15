Центробанк сообщил о новых повышенных тарифах ОСАГО

Сегодня, 07:40

Согласно новому повышенному тарифу, стоимость страховки возросла на 20% для легкового вида транспорта. Центробанк сообщил, что страхование является необходимым для всех автомобилистов.

Обновленный документ был опубликован на официальной странице Центробанка России. Новый документ полагает под собой одновременное повышение базового тарифа на полис на 20% для легковых автомобилей, владельцами которых являются физические лица. Для владельцев мотоциклов и авто юридических лиц обновленный тариф увеличился на 10,9% и 5,7% соответственно.

Как сообщил Центробанк, базовый тариф ОСАГО для мотоциклистов составит от 650 рублей до 1407, а для легковых авто от 2057 до 2911, физическим лицам придется заплатить от 2750 до 4945 рублей. Также новый документ предполагает изменение скидочной системы за вождение без аварий, а также закрепление полиса за водителем даже при перерыве в вождении. После того, как администрация Центробанка окончательно утвердит новые повышенные тарифы ОСАГО, через 10 дней документ вступит в силу.