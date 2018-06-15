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По Воронежу проехался автовоз с спорткарами для дрифта

Сегодня, 07:17

В столицу Черноземья машины привезли на соревнования, теперь спорткары отправились в другой город.

Во время того, как автовоз проехался по Воронежу, жители города могли посмотреть на такие автомобили, как Nissan Silvia, Toyota Mark II, BMW. Больше всего внимания любители спорткаров обратили на затюнингованные автомобили японского производства. В мире дрифта спорткары Nissan Silvia и Toyota Mark II являются одними из лучших. Nissan Silvia - авто, которое выпускали японцы с 1965 по 2002 года. Эти машины очень востребованы на соревнованиях по дрифту, особенно в кузове с S13 по S15. Двигатель способен разгоняться до 500 лошадиных сил.

Toyota Mark II - седан 1968-2004 годов. У гонщиков обычно популярно седьмая версия автомобиля, который выпускался на производство с 1992 по 1996. Машина была как заднеприводная, так и полноприводная, на которую дополнительно устанавливались некоторые модификации вроде 1JZ-GE. Большинство автомобилей тех лет стали основными, которые используются на различных гонках. А двигатели серии «JZ» стали основной частью спорткаров, участвующих в состязаниях.

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