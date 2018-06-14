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Услугами аэроэкспрессов воспользовались за месяц 11 тысяч пассажиров

Сегодня, 19:42

Накануне старта ЧМ-2018, 12 и 13 июня, данный вид транспорта бесплатно провёз тысячу человек.

11 тысяч пассажиров воспользовались услугами аэроэкспрессов за прошедший месяц, перевозящих путешественников в Москву из аэропортов без платы за проезд. Как известно, бесплатный проезд учреждён для льготных категорий граждан. Соответствующие бонусы они получили с середины мая. Одна из них – волонтёры ЧМ-2018.

Известно, что 12 и 13 июня в преддверии начала чемпионат на аэроэкспрессах проехались около тысячи человек, что говорит о том, что инициатива возымела успех. Поезда тем временем продолжат возить бесплатно пассажиров. Как минимум это продолжится до завершения ЧМ-2018. О дальнейших планах власти Москвы пока не говорят.

Ранее мы писали, что Uber определит пьяных пассажиров и откажет в проезде. Приложение, ориентированное на вызов такси, сможет отсеивать клиентов, которые находят в нетрезвом виде. Эксперты позитивно оценивают данную инициативу и заявляют, что она давно назрела.

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