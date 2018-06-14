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В честь ЧМ запустили два новых поезда в стиле FIFA

Сегодня, 19:21

Теперь в Московском метро на Таганско-Краснопресненской станции запустят два поезда в футбольной тематике.

Составы украсили в стиле FIFA, написав на вагонах информацию о тех городах в России, в которых пройдут игры. Внутри новых поездов пассажиры смогут узнать о российском футболе немного больше: там написаны ранее неизвестные факты о футболе, а также приветствия на всех языках мира. Подчеркивается, что на стенах вагонов будут размещены архивные фотографии всех футбольных команд России.

Также официальные источники московского метро сообщили, что во время проведения игр будут запущены еще десять поездов подобного рода на Сокольнической и Таганской-Краснопресненской станциях.

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