К ЧМ-2018 в ГИБДД создали плакаты для болельщиков о безопасном вождении

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Как сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк, такие информационные объявления с самыми главными рекомендации о безопасности на дорогах были созданы на английском и русском языках. Они пригодятся болельщикам национальных сборных, которые приехали в РФ, чтобы поддержать команду.

По словам Ирины Волк, на официальном сайте Госавтоинспекции уже были размещены соответствующие баннеры о безопасном вождении.

Плакаты для болельщиков к ЧМ-2018 по футболу были созданы как на английском, на и на русском языках. В них указываются десять самых главных ПДД, которые будут полезны как водителям, так и пешеходам. Так водителей будут призывать ездить за рулём в трезвом состоянии и пользоваться ремнями безопасности, а также соблюдать скорость и не брать в руки смартфоны.

Любителям велосипедов посоветуют использовать защитную амуницию, а пешеходам – светоотражающими наклейками на одежде в ночное время суток.