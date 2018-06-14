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Сергей Аксенов: «Проезд по трассе «Таврида» будет бесплатным»

Сегодня, 18:36

Глава Республики Крым сегодня сообщил об этом журналистам. Отмечается, что трассу планируется открыть к концу этого года.

Сергей Аксенов ответил на вопросы журналистов, касаемо строительства трассы «Таврида». Он отметил, что задержек в проведении строительных работ нет, так как подрядчик добросовестно выполняет свои обязательства, бесперебойно функционирует и финансирование проекта.

Глава Крыма сделал заявление о том, что проезд по трассе «Таврида» будет бесплатным. Он также подчеркнул, что две полосы трассы будут доступны для эксплуатации уже в конце текущего года, заверив, что никаких рисков неполноценное использование трассы не принесет. Все четыре полосы планируется достроить через три года.

Отмечается, что «Таврида» станет «транспортной артерией Крыма», соединив западную и восточную часть полуострова. Ее длина составит 250,75 км с восемнадцатью транспортными развязками, а также 123 искусственными сооружениями. В сутки по трассе смогут проехать до сорока тысяч единиц дорожного транспорта.

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