В Башкирии упали цены на бензин

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Ранее «Башнефть» повышала цены на топливо на АЗС шесть раз за май, тогда ФАС возбудили уголовное дело о нарушении монопольного закона.

На данный момент стоимость одного литра 92 бензина не превышает 40,38 рублей за литр, а 95 - до 43,3 рублей. Падение цен в среднем замечено на 0,03 рубля. АЗС Башкирии проинформировали граждан об изменении цен на заправочных станциях за текущий месяц. Цены на заправку дизелем тоже снизились.

В среднем стоимость заправки машины будет варьироваться от 42 до 43 рублей. Подобное изменение цен на АЗС обусловлено колебанием стоимости нефти, а также влиянием акциз международных компаний.