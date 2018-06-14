Пассажир о челябинских авиалиниях: «Была только одна мысль: лишь бы долететь»

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Челябинка в соцсетях поделилась впечатлениями о полете на рейсе «Москва-Челябинск». Девушка рассказала, что такого ужасного полета у нее еще не было.

«Как только мы взлетели, то сразу же попали в зону турбулентности. У всех пассажиров была только одна мысль: лишь бы долететь! Нас ужасно трясло и кидало во все стороны». Многие пассажиры, которые летели тем же рейсом, согласились с девушкой. Такой же ужас им пришлось пережить и при посадке самолета. Весь лайнер трясло на протяжении 15 минут, самолет несколько раз падал в воздушные ямы. «В самолете была реальная паника, все дети кричали. Но из администрации к нам на связь никто так и не вышел», - пишет челябинка. Однако все-таки появились и защищающие компанию комментарии, отметившие, что авиалинии тут не при чем, и компания не может повлиять на зону турбулентности.