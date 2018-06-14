В Москве в преддверии ЧМ усилили контроль за парковками рядом со стадионами

Сегодня, 13:09

ЧМ-2018 уже, практически, начался. В Россию прибыли многочисленные туристы из-за рубежа. Все ожидают открытия Мундиаля и первого матча сборных.

В Москве, в преддверии ЧМ, усилили контроль за парковками транспорта. В особенности это касается тех, что расположены рядом со стадионами.

Водителям рекомендовано уделять повышенное внимание знакам, регулирующим правила парковки.

Также автолюбители получили совет, ездить 14 июня в центр города общественным транспортом. Это связано с тем, что на «Лужниках» сегодня открытие ЧМ-2018. Следовательно, движение автотранспорта будет затруднено из-за прилива огромного количества гостей турнира.