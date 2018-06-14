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Часть Москвы перекроют по случаю Ураза-байрам

Сегодня, 10:32

В районах возле мечетей усилят меры безопасности, чтобы пройти на молитву, нужно будет пройти через рамки металлоискателей и предъявить документы.

По случаю Ураза-байрам – религиозного праздника мусульман, венчающего месяц поста Рамадан, 15 июня часть Москвы перекроют для движения транспорта. Также близ мест молитвы верующих установят посты полиции, которые будут проверять пешеходов. В правоохранительных органах уже предупредили, что усилят меры безопасности в городе и, в частности, в районах, где располагаются мечети. Чтобы пройти на молитву, гражданам нужно будет предъявить документы, удостоверяющие личность, а также пройти через рамки металлодетектора. Известно, что движение будет ограничено в период с 4:00 до 11:00 утра по целому ряду центральных улиц.

Ранее мы писали, что во время матчей ЧМ-2018 в Ростове запретят стоянку и движение грузового транспорта. Пропуск соответствующих автомобилей будет осуществляться компетентными органами.

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