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Центр Волгограда парализовали пробки

Сегодня, 09:50

Наиболее серьёзный дорожный затор образовался сегодня утром на проспекте Ленина.

Утром 14 июня центр Волгограда парализовали пробки. «Тянучки» наблюдаются здесь вот уже несколько часов. При этом улучшения ситуации ожидать не приходится. Очевидцы с места событий отмечают, что наибольшее затруднение в движении автомобильного транспорта можно заметить на проспекте Ленина, а также прилегающих улицах.

В частности, парализовано движение на улице Комсомольской в пределах от рокадной дороги до проспекта. Причиной тому послужил тот факт, что весь транспортный поток с Нулевой продольной был перенаправлен именно сюда. Сотрудники ГИБДД перекрыли Рокадную дорогу в границах от улицы Комсомольской до Калинина. В то же время по городу трафик достаточно свободный. В целом показатели загруженности магистралей в других районах оцениваются на 4 балла.

Ранее мы писали, что в Воронеже Московский проспект встал в пробке из-за аварий и дождя. Горожане вынуждены были часами стоять в километровых дорожных заторах.

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