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В Екатеринбурге построили газовую заправку для зеленых автобусов

Сегодня, 18:03

Ранее низкопольные автобусы заправляли посредством передвижной станции.

Газовую заправку для зелёных автобусов построили в Екатеринбурге. Данная станция действует на улице Вонсовского. Её ввели в эксплуатацию специально для низкопольных транспортных средств, обслуживающих интересы горожан. В АТП №6 отмечают, что давно ждали данного события, поскольку ранее приходилось обходиться услугами передвижной автозаправочной станции. Данным устройством работники АТП пользовались на протяжении двух с половиной лет.

Теперь дела будут обстоять куда лучше. На новой АЗС установлено 8 постов, которые могут обслуживать несколько автобусов. Помимо данной станции, в Екатеринбурге действует 3 газозаправочных станции. Речь идёт о пунктах в переулке Энергетиков, близ Птицефабрики и на Эльмаше.

Ранее мы писали, что в Подмосковье появится первая станция быстрой зарядки электромобилей. Зарядить до 80% электрокар здесь можно будет всего за 15 минут. Откроют объект близ аэропорта «Шереметьево». Также к концу года в регионе появится ещё 9 таких станций.

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