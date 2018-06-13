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В Ростове на период ЧМ-2018 на подъездах к Платову введут ограничение движения

Сегодня, 15:20

В России уже завтра произойдёт торжественное открытие Мундиаля. Чтобы праздник футбола не был ничем омрачён, для этого принимаются меры безопасности.

В частности, в Ростове на период прохождения ЧМ-2018 произойдёт ограничение движения на подъездах к Платову. Запрет распространится на перемещение и стоянки транспорта, относящегося к крупногабаритному.

Сообщение об этом обнародовало региональное Минтранспорта. Ограничение движения в Ростове на подъездах к Платову будет начинаться с 6:00 в день проведения там матча ЧМ-2018. Сниматься оно станет в 3:00 следующего дня. Помимо больших грузовиков, под ограничение подпадут все другие автомобили, груз которых посчитают опасным.

В Ростове матчи Мундиаля состоятся 17, 20, 23 и 26 июня, а также 2 июля. В этом городе болельщики смогут воочию увидеть, как играют сборные таких стран, как Бразилия, Уругвай, Хорватия, Исландия, Швейцария, Мексика, Корея и Саудовская Аравия. Помимо того, в Ростове состоится и один из матчей 1/8 финала.

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