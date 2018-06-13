В Мосгордуме призвали создать для электромобилей отдельные парковки

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Депутаты рассмотрят данный вопрос осенью, после чего будет принято конкретное решение.

Создать отдельные парковки для электромобилей в Москве призвали в Мосгордуме. Глава думской комиссии по экологической политике Зоя Зотова отметила, что это была бы отличная идея, призванная стимулировать спрос на экологически чистый транспорт. Инициатива предусматривает создание отдельных паркомест для каждого конкретного автомобилиста. Данный законодательный акт, если он будет принят, позволит решить вопрос с размещением автомобилей в Москве. Более того, всё больше москвичей заинтересуются инновационными разработками, призванными сделать экологию лучше. Рассмотреть данный вопрос депутаты Мосгордумы намерены не ранее, чем осенью. Когда первые парковки для электромобилей появятся в столице, пока не известно.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье появится первая станция быстрой зарядки. Пополнить заряд батареи маломерные автомобили на электрическом ходу здесь смогут за 15 минут. Первая такая станция должна появиться возле аэропорта Шереметьево. До конца года таких объектов в регионе должно быть уже 10.