В Воронеже Московский проспект встал в пробке из-за аварий и дождя

Сегодня, 10:17

На отдельных участках транспортной артерии города скорость движения автомобилей не превышает 15км/ч.

Московский проспект в Воронеже встал в пробке сегодня утром, 13 июня. Причиной тому послужил дождь, который начался в городе, а также целый ряд мелких аварий, которые на какой-то момент окончательно парализовали движение на данной транспортной магистрали. Очевидцы с места событий сообщают, что наихудшая ситуация сложилась на участке от улицы Шишкова до площади Заставы. Здесь автомобильный транспорт передвигается со средней скоростью 15 километров в час. В настоящее время полиция пытается разгрузить транспортные потоки, а водители тем временем вынуждены ждать, пока «тянучка» рассосётся и можно будет боле менее свободно проехать.

Ранее мы писали, что в Воронеже в пробке от нервов закурил даже автомобиль. Необычную картину заметили автомобилисты несколько дней назад. Внимание их привлёк странный компактный Nissan.