В Москве некоторые улицы стали односторонними

Сегодня, 10:20

Руководство Пресненского района столицы проинформировало автомобилистов, что некоторые участки улицы Подвойского и переулка Стрельбищенского будут иметь одностороннее движение. Такие изменения наступят с 12 июня.

Московских водителей и гостей столицы руководство Пресненского района и городская администрация предупреждает, что с сегодняшнего дня 12 июня на двух городских улицах будет изменен порядок движения транспорта с двухстороннего на одностороннее. Согласно имеющимся данным, на улице Подвойского такие изменения коснулись участка от 3-й Красногвардейской улицы и до Звенигородского шоссе, а в Стрельбищенском переулке от Звенигородского шоссе вплоть до улицы Литвина-Седого. Подробная информация размещена на официальном сайте ГКУ «Центр организации дородного движения».

Руководство Пресненского района сообщило, что такие изменения введены после многочисленных обращений жителей данных улиц в ЦОДД, которые просили создать дополнительные парковочные места для освобождения тротуара от автомобилей. Известно, что ширина проезжей части довольно небольшая, поэтому при существующей схеме движения создать новые парковочные места возможности не было. Специалисты изучили ситуацию и пришли к выводу, что необходимо изменить организацию дорожного движения.

После введения анонсированных изменений схемы движения на данных улицах появятся дополнительно 262 парковочных места, что должно разгрузить от автомобилей тротуары и создать беспрепятственную возможность для движения пешеходов.