На въезде в Москву появились блокпосты

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Установлены специальные ограждения и сужена проезжая часть. Также правоохранители проверяют автомобили, которые въезжают в российскую столицу.

О том, что на въезде в Москву установили ограничения, сообщили местные информагентства. В частности, на Волгоградском проспекте и МКАД появились блокпосты, ограждения, а также было решено сузить проезжую часть. Вместе с этим на участке появилось несколько полицейских автомобилей и экипажей, которые проверяют въезжающие в Москву машины.

Такие меры связаны с грядущим футбольным ЧМ-2018. Стоит отметить, что пока что официальных подтверждений и комментариев со стороны московских правоохранителей не поступало.