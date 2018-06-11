В Воронеже дорожники нанесли кривую разметку прямо на ямы

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Кто-то из местных жителей сфотографировал случившееся и выложил в социальные сети. Люди в итоге начали высмеивать последствия "ремонта".

В Воронеже люди начали высмеивать фотографии и сообщения о том, что дорожники вчера, 10 июня, нанесли кривую разметку прямо на ямы и мусор в селе Манино. Местный житель заявил, что такая картина наблюдается по всему населённому пункту. Он прокомментировал, что работа дорожных служб – это просто специальные «нанотехнологии».

Также утверждается, что вскоре жители Воронежа возможно увидят новый качественный асфальт, который могут построить по проекту «Безопасные и качественные дороги». Сейчас в городе стараются реализовать эту программу. В рамках кампании хотят улучшить покрытия самых проблемных участков.