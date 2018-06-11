VistaNews.ru


В Воронеже дорожники нанесли кривую разметку прямо на ямы

Сегодня, 08:01

Кто-то из местных жителей сфотографировал случившееся и выложил в социальные сети. Люди в итоге начали высмеивать последствия "ремонта".

В Воронеже люди начали высмеивать фотографии и сообщения о том, что дорожники вчера, 10 июня, нанесли кривую разметку прямо на ямы и мусор в селе Манино. Местный житель заявил, что такая картина наблюдается по всему населённому пункту. Он прокомментировал, что работа дорожных служб – это просто специальные «нанотехнологии».

Также утверждается, что вскоре жители Воронежа возможно увидят новый качественный асфальт, который могут построить по проекту «Безопасные и качественные дороги». Сейчас в городе стараются реализовать эту программу. В рамках кампании хотят улучшить покрытия самых проблемных участков.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Перми новая разметка на дороге «исчезла» на глазах у очевидца

«Разметка на грунтовке»: В Ярославле на дорогу из грязи нанесли разметку

Дорожники чистят остановки на трассах в Красноярском крае

Главное за неделю

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого будущего. У него сломалась машина времени, и теперь он...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

Американец провёл 23 минуты в аду и поверил в загробную жизнь

Существование потустороннего мира, в той или иной его форме, всегда...

Эзотерики рассказали приметы, которые «кричат» о скорой смерти человека

Человечество с самого начала своего существования привыкло объяснять то, что...

Рекомендуем