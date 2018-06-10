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На снимках, которые выложили на официальной странице в Instagram виднеются мотовоз, служебный вагон и пассажирский состав.

Сегодня появились первые фотографии электродепо «Южное» в Петербурге. Фото опубликовали на официальной странице в Instagram с подписью «Первые вагоны уже прибыли на площадку нового Депо Южное».

В метрополитене огласили, что новая техника уже в компетенции специалистов депо. На данный момент для посетителей оно не является доступным, однако, к концу этого года они смогут собственными глазами увидеть и оценить «Южное».

Напомним, что контракт был подписан 4 года назад «Трансстроем», но в 2016 году контракт был расторгнут в связи с взаимными претензиями участников договора. Дальнейшую постройку «Южного» возглавила компания "ЛенСпецСМУ".