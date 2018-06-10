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Эвакуатор поднял машину с ребёнком в Екатеринбурге

Сегодня, 19:21

Жительница Екатеринбурга пожаловалась в соцсетях на то, что эвакуатор поднял машину с ее дочерью, которая сидела внутри. Автомобиль был припаркован возле жилого дома.

Девушка опубликовала фотографии, на которых можно заметить, как эвакуатор грузит белый автомобиль. Из-за затонированных стекол не видно, есть ли в нем кто-то. Однако внимательные пользователи заметили, что на переднем окне можно увидеть детскую ладошку. Новость вызвала большой резонанс среди жителей города, так как женщина все же нарушила несколько правил дорожного движения.

«Ребенок стучал по окнам и кричал, а водитель эвакуатора не видел это. Потом он сказал, что не заметил ребенка, потому что его отвлекла я, хотя я подошла, когда машина уже была на эвакуаторе», - говорит мать девочки. Однако общество все же признало виноватой женщину, а не сотрудников ГАИ, так как она припарковалась в неположенном месте, еще и оставила маленького ребенка внутри салона авто, что запрещено по правилам.

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