Собянин: Турникеты уберут во всех трамваях Москвы

Сегодня, 16:14

Мэр столицы сообщил, что это поможет увеличить пассажиропоток в городе, так как турникеты мешали свободному входу в общественный транспорт.

На своем официальном аккаунте в Twitter Сергей Собянин сообщил о нововведении. Московские трамваи 16 июня выйдут на маршрут без турникетов, чтобы пассажиры успевали заходить в транспорт. Также подобное нововведение ожидается и в других видах транспорта. К примеру, в 80 автобусах уже убрали препятствие на входе, что поможет сэкономить время поездки. По словам главы Москвы, с тех пор, как они ввели пробные маршруты без турникетов, пассажиропоток увеличился почти на 8%. Подчеркивается, что подобные меры начали вводить еще с 1 января. Турникеты были созданы для того, чтобы люди не смогли зайти в транспорт без билета, однако, как ни странно, со вводом бестурникетного транспорта, количество людей, оплачивающих проезд, выросло на 25%.