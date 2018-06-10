Сегодня, 11:11

Водители грузовиков, выполняя указания руководства компаний-перевозчиков, идут на разные хитрости, чтобы не отчислять средства, предназначенные для реконструкции и строительство дорог. При этом ускоряется разрушения покрытия на дорогах местного значения.

В Ростовской области дальнобойщики научились обходить систему «Платон», сворачивая на трассы муниципального значения и даже на поселковые тракты. В результате региональный бюджет не может заложить в расходную строку следующего года достаточные средства для ремонта дорожного покрытия. Одновременно, асфальт местных трасс не выдерживает большого количества тяжелых грузовиков, приходя в катастрофическое состояние.

Вместе с этим в Ростовской области только за пять лет грузооборот увеличился на треть и продолжает возрастать. Таким образом, средств на ремонт дорог регионального значения, не хватает. Большинство путепроводов были построены в советские времена, когда поток автомобилей был в разы меньше, чем сейчас. Система «Платон» направлена в первую очередь на пополнение федерального бюджета, областная казна пополняется по остаточному принципу.