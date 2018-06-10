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В Москве во время ЧМ-2018 будут ездить 120 автобусов-шаттлов

Сегодня, 09:28

Они будут ездить каждые 10-12 минут от Домодедово, Шереметьево и Внуково до стадионов. Об этом информирует Сергей Собянин в рамках эфира на «Матч ТВ».

Во время ЧМ-2018 по футболу в Москве будут ездить 120 специальных автобусов-шаттлов. Их маршрут начинается в аэропортах Домодедово, Шереметьево и Внуково и заканчивается на стадионах, где будет проходить игра. Отмечается, что некоторые автобусы будут ездить и до ближайших станций метрополитена.

По словам Сергея Собянина, иностранные болельщики получат необходимую помощь в call-центрах, справка предоставляется на 6 языках. На улицах Москвы можно будет попросить помощи у 8 тысячах волонтеров, которые предварительно прошли специальное обучение перед мировым мероприятием.

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