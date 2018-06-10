В Кургане разметили грунтовую дорогу

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Об этом рассказали горожане в социальных сетях. В это же время в местной администрации заявили, что ничего общего с разметкой не имеют.

В Кургане один из местных жителей в социальных сетях рассказал, что неизвестные разметили грунтовую дорогу между Заозёрным и Рябково. По словам автора поста, он шёл по дороге вечером и увидел белые полосы, они были, скорее всего, нанесены днём, поэтому уже успели высохнуть. Кроме того, краска была настоящей, а слой был плотный.

В это же время в курганской городской администрации заявили, что дорога на балансе у властей не стоит. Подрядчики же наносят разметку только на дорогу с твёрдым покрытием, поэтому власти к белым полосам на грунтовой дороге отношения не имеют.

Однако, только дорожники имеют допуск к подобного рода машинам, которые рисуют разметку.