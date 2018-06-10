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«Яндекс» назвал топ-5 самых длинных пробок в Ростове на прошедшей неделе

Сегодня, 07:25

Специалисты самого популярного в России поисковика провели анализ дорожной остановки в Ростове-на-Дону. Пи этом учитывался целый ряд факторов, влияющий на возникновение заторов.

«Яндекс» назвал топ-5 самых длинных пробок в Ростове на прошедшей неделе. Ожидаемо, наиболее мощные заторы возникали в утренние и вечерние пиковые часы, когда горожане направлялись к своим рабочим местам, или возвращались домой. Самым «горячим» днем недели стала среда, когда, начавшийся в половину седьмого вечера дорожный коллапс на улице Текучева привел к восьмикилометровой пробке, в которой водители простояли более полутора часов.

В тот же день середины недели вечером более чем на час «встала» улица Закруткина, где транспортные средства более часа не могли проехать дальше на улицу Нансена. На том же месте аналогичный затор возник и в последний день рабочей недели. Опять же, в среду вечером, «тянучка» более чем в три километра была отмечена возле моста через железную дорогу. В понедельник с утра четырехкилометровая пробка остановила движение на улице Вавилова.

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