По Крымскому мосту успело проехать 300 тысяч машин

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Открытие автомобильной части Крымского моста прошло 16 мая 2018 года. С начала эксплуатации по сооружению через Керченский пролив отправилось 300 тысяч транспортных средств.

Данные о количестве проехавшего транспорта появились на странице Крымского моста в социальной сети. Для тех, кто следил и следит за стройкой, эта цифра стала значимым событием, ведь с открытия сооружения не успело пройти и месяца. Многим стало интересно, каким образом удалось посчитать весь проехавший транспорт, о чём и начали спрашивать в комментариях. Подписчики ответили, что данные были получены благодаря камерам наблюдения. Для других интерес представляют более значимые цифры, такие как миллион проехавших по мосту автомобилей, чего, по мнению пользователей Сети, удастся достичь через полтора месяца.

С момента открытия Крымский мост стал одним из объектов пристального внимания среди туристов. Проезжая через Керченский пролив многие делаю снимки, чтобы потом поделиться ими на своих страницах в интернете. В комментариях многие стали указывать, что успели проехать по сооружению несколько раз. Популярность Крымского моста должна еще увеличиться, когда многие отправятся на отдых в Крым, считают пользователи Сети.