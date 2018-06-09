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Презентована обновленная версия приложения «Метро Москвы»

Сегодня, 20:16

Обновления были внесены в связи с ЧМ-2018. О них рассказал Дмитрий Пронин.

Сегодня была презентована обновленная версия приложения «Метро Москвы». В нем появится раздел для болельщиков, который позволит заказывать аккредитованный для мундиаля транспорт. Кроме того, для гостей столицы размещены видеоматериалы с подробными инструкциями, как добраться ко всем трибунам «Лужников» и «Спартака», а также расписания матчей. Многие другие разделы также доработаны и вскоре будут презентованы. А к схеме метро добавили и будущие маршруты, которые будут доступны уже через два года.

Отмечается также, что теперь на едином транспортном портале иностранные болельщики могут лицезреть раздел, созданный специально для них. С помощью него им удастся свободно ориентироваться по столице, добираясь от пункта А в пункт Б. Гости столицы смогут самостоятельно прокладывать маршруты на всевозможных видах транспорта, изучая при этом тарифы и расписания маршрутов, а также возможные способы оплаты.

Приложение будет доступно на семи языках: русский, английский, немецкий, французский, испанский, арабский, а также китайский. Пронин отметил, что разработчики надеются на то, что одновременно порталом будут пользоваться 20 000 болельщиков, отмечая, что сайт разработан и на большее число пользователей.

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