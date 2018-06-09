Ко Дню России «Аэрофлот» проводит фотоконкурс среди пассажиров

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Крупнейший отечественный авиаперевозчик не изменяет многолетним традициям и проводит акции, которые давно известны клиентам компании. Поводом для очередного мероприятия через три дня станет всероссийский праздник.

Ко Дню России «Аэрофлот» проводит фотоконкурс «Россия всегда со мной» среди пассажиров самолетов принадлежащих компании. Массовость акции обеспечивают условия мероприятия, по которым, пассажиры, пользующиеся популярными социальными сетями Facebook и «ВКонтакте» смогут выложить свои фотографии с российским триколором, снятые в аэропорту прибытия. Допускается также съемка на фоне авиалайнера, исторических мест города и характерного природного ландшафта.

Именно в рамках этой акции 12 июня на всех рейсах «Аэрофлота» бортпроводники будут раздавать всем желающим флаги России. Конкурс начинается с первых минут после начала вторника, и заканчивается за минуту до наступления среды следующей недели. Победители, которые станут известны после голосования 13 июня, получат уникальные копии самолетов, которые летают по воздушным международным трассам «Аэрофлота». Фотографии присылаются на конкурс с хештегами #россиясомной #аэрофлот #aeroflot.