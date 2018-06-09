VistaNews.ru


Ко Дню России «Аэрофлот» проводит фотоконкурс среди пассажиров

Сегодня, 17:39

Крупнейший отечественный авиаперевозчик не изменяет многолетним традициям и проводит акции, которые давно известны клиентам компании. Поводом для очередного мероприятия через три дня станет всероссийский праздник.

Ко Дню России «Аэрофлот» проводит фотоконкурс «Россия всегда со мной» среди пассажиров самолетов принадлежащих компании. Массовость акции обеспечивают условия мероприятия, по которым, пассажиры, пользующиеся популярными социальными сетями Facebook и «ВКонтакте» смогут выложить свои фотографии с российским триколором, снятые в аэропорту прибытия. Допускается также съемка на фоне авиалайнера, исторических мест города и характерного природного ландшафта.

Именно в рамках этой акции 12 июня на всех рейсах «Аэрофлота» бортпроводники будут раздавать всем желающим флаги России. Конкурс начинается с первых минут после начала вторника, и заканчивается за минуту до наступления среды следующей недели. Победители, которые станут известны после голосования 13 июня, получат уникальные копии самолетов, которые летают по воздушным международным трассам «Аэрофлота». Фотографии присылаются на конкурс с хештегами #россиясомной #аэрофлот #aeroflot.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Авиакомпания «Россия» планирует сменить в Москве базовый аэропорт

“Аэрофлот” снизил цены на билеты

Баскетболисты ЦСКА застряли в Белгороде из-за неисправности самолета

Главное за неделю

Пророчество сбывается: Летом 2018 года в мире начнется апокалипсис

США и Запад сходят с ума в гонке за мировое лидерство, на Земле заметно возросло количество катаклизмов, а сообщения об НЛО все...

Человек из 6491 года прошел тест на детекторе лжи

Американский путешественник Джейм Оливер прилетел в наше время из далекого...

Опыты в "Зоне 51": Пришельца с черными глазами и грудью второго размера сняли на видео

Гуманоида привязали к операционному столу и проводили над ним опыты....

Зависший над Турцией НЛО оказался настоящим

Госкомиссия провела специальную экспертизу видеозаписи, являющейся...

В США загадочное существо атаковало людей и попало на камеру наблюдения

История встречи с необычным животным набрала резонанс после публикации снимков,...

Рекомендуем