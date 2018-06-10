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Европейские дизайнеры разработали капсулы для сна в аэропортах

Сегодня, 03:30

Пассажирам теперь не придется ждать рейс на неудобных креслах, а они смогут вздремнуть в специальных капсулах. Идея реализовывается в Словении.

Европейские дизайнеры разработали капсулы для сна в аэропортах. Такое ноу-хау получило название «Airpod» и было разработано группой, состоящей из дизайнеров, бизнесменов и путешественников. Благодаря изобретению туристам, которые ожидают свой рейс, больше не придется подолгу сидеть на неудобных креслах и пытаться уснуть в некомфортной позе.

«Airpod» уже разработан, однако, есть некоторые моменты, которые следует усовершенствовать. Несмотря на это, капсулы собираются установить уже в этом году в некоторых европейских аэропортах. По своим внешним характеристикам капсула напоминает спортивную машину, а внутри размещено кресло, которое можно преобразовать в кровать.

Помимо этого, пользователь может зарядить телефон, воспользоваться Wi-Fi, или посмотреть фильм. «Airpod» полностью изолирует своего пользователя от внешнего шума, но не стоит переживать, что есть риск проспать свой рейс. В капсуле можно проследить за тем, что происходит извне. Чтобы пассажир не пропустил свой рейс, ему будет отправлено оповещение о том, что пора отправляться на посадку в самолет.

Все эти удобства будут требовать от пользователей только почасовой оплаты. Какова стоимость такого комфортабельного места для сна еще неизвестно.

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